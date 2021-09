Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt

Greiz (ots)

Weida: Am gestrigen Donnerstag, den 09.09.2021, zwischen 09:10 und 10:20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich in der Wallstraße. Wegen zu schneller Geschwindigkeit wurden 10 Verwarngelder verhängt. Die Kontrollen werden in der nächsten Zeit fortgeführt. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell