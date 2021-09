Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Gera (ots)

Gestern Abend (09.09.2021), gegen 18:20 Uhr, ereignete sich in der Kaimberger Straße, am Abzweig zur Siedlung Kuchenholz, ein Verkehrsunfall zwischen einer 58-jährigen VW-Fahrerin und einer 10-jährigen Radfahrerin. Hierbei beabsichtigte das Mädchen abzubiegen. Aus noch ungeklärter Ursache setzte die 58-Jährigen zum Überholvorgang an, wobei es zur Kollision zwischen der jungen Radlerin und der VW-Fahrerin kam. Das Mädchen wurde hierbei verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Verkehrsunfalles aufgenommen. Hierfür werden weitere Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Sie werden gebeten sich an die Polizei in Gera zu wenden. (Tel.: 0365-8290)

