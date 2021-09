Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer von Kleinkraftrad verletzt

Greiz (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 08.09.2021, gegen 08:20 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Citroen Fahrer den Neustadtring aus Richtung Plauensche Straße in Richtung Bruno-Bergner-Straße. An der Zufahrt zu einem Einkaufsmarkt wollte er nach links abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache missachtete er dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Kleinkraftrades Simson. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der 16-jährige Kradfahrer stürzte und verletzte sich. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell