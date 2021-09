Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kleintransporter übersieht Mopedfahrerin

Altenburg (ots)

Am 08.09.2021, um 13:50 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Paketdienstfahrer mit seinem Ford-Kleintransporter in der Johann-Sebastian-Bach-Straße rückwärts. Dabei übersah er eine hinter ihm fahrende, 17-jährige Mopedfahrerin und kollidierte mit dieser. Die 17-jährige wurde dabei verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (JW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell