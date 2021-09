Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw bleibt hängen

Altenburg (ots)

Am 08.09.2021, um 11:00 Uhr, hatte der 40-jährige Fahrer eines Lkw Scania die Absicht aus der Parkstraße in die Leipziger Straße zu fahren. Da der Lkw zu hoch war, blieb er am Vorabweiser der Bahnbrücke in der Leipziger Straße hängen. Der Lkw wurde dabei beschädigt. (JW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell