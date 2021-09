Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fensterscheibe beschädigt

Altenburg (ots)

Am 08.09.2021, um 13:00 Uhr, wurde offenbar in einem Haus in der Siegfried-Flack-Straße eine Fensterscheibe beschädigt. Durch unbekannte Täter wurde eine Scheibe eines doppeltverglasten Fensters in der 1. Etage beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen bzw. den Tätern geben können werden gebeten sich, unter der Telefonnummer: 03447 / 4710, bei der PI Altenburger Land zu melden. (JW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell