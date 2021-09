Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Als der 56-jährige Nutzer eines PKW VW am Mittwochabend (08.09.2021), gegen 19:30 Uhr, an sein in der Ahornstraße geparktes Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Schaden an seinem Fahrzeug feststellen. Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von 17:10 Uhr bis 19:30 Uhr gegen den hinteren, linken Radkasten und verursachte Sachschaden an diesem. Der Unfallverursachende verließ folgend pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen eingeleitet und sucht im Zuge dieser Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden geben sich an die Polizei in Gera zu wenden. Tel.: 0365-8290 (PS)

