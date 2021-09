Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Gera (ots)

An der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße Ecke Lutherstraße ereignete sich am frühen Mittwochabend (08.09.2021), gegen 17:40 Uhr, ein Verkehrsunfall, wobei eine Person verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 34-Jähriger mit seinem PKW Ford die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Altenburger Straße, als er an der Kreuzung zur Lutherstraße verkehrsbedingt halten musste. Der ihm folgende 57-järhige Radfahrer schien dies zu spät zu bemerken sodass dieser auf den PKW Ford des 34-Jährigen auffuhr. Der Radler verletzte sich hierbei leicht. Am PKW entstand Sachschaden. Die genauen Umstände zum Hergang des Verkehrsunfalles sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell