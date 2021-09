Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer verletzt

Greiz (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 07.09.2021, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer den Radweg am Neustadtring aus Richtung Tannendorfstraße. Aus der Einfahrt zu einem Einkaufsmarkt kam gleichzeitig ein 49-jähriger Mercedes Fahrer gefahren. Dieser missachtete den Vorrang des anderen Verkehrsteilnehmers woraufhin beide Fahrzeuge kollidierten. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (OK)

