Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Container in Brand - Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Die Feuerwehr sowie mehrere Streifenwagen der Geraer Polizei rückten Dienstagnacht (07.09.2021), gegen 22:40 Uhr, in den Bereich der Kurt-Keicher-Straße und Wladimir-Majakowski-Straße aus. Hier hatten derzeit noch unbekannte Tatverdächtige mehrere Mülltonnen sowie einen Altkleidercontainer angezündet. Glücklicherweise entstand durch die Tat lediglich Sachschaden. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen, welche verdächtige Personen oder Geräusche zur Tatzeit in der Kurt-Keicher-Straße oder Wladimir-Majakowski-Straße festgestellt haben. Sie werden gebeten sich, unter der Rufnummer Tel.: 0365-8290, an die Polizei Gera zu wenden. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell