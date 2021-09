Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Aufenthaltshäuschen - Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 04.09.2021, ca. 12:00 Uhr, bis 07.09.2021, ca. 08:20 Uhr, in ein Aufenthaltshäuschen in der Berta-Schäfer-Straße ein und durchsuchten dieses. Der oder die Täter richteten erheblichen Sachschaden an. Die Polizei sicherte im Zuge der Ermittlungen am Tatort mehrere Spuren und sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Gera zu wenden. Tel.: 0365-8290 (PS)

