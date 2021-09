Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer fährt gegen Bus

Schmölln (ots)

Am 06.09.2021 um 14:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Radfahrer den Gehweg am Bahnhofsvorplatz und hatte die Absicht auf die Straße zu wechseln. Dort befand sich jedoch ein Linienbus. In diesen Bus fuhr der Radfahrer seitlich von hinten rein und kam zu Fall. Der Radfahrer wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genauen Umständen des Verkehrsunfalles sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (JW)

