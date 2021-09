Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bus und Lkw beschädigt

Altenburg (ots)

Am Montag (06.09.2021), um 12:20 Uhr, befuhr der 83-jährige Fahrer eines Pkw Skoda die Puschkinstraße. Hier hatte er die Absicht den an einer Haltestelle stehenden Bus zu überholen. Im Gegenverkehr kam jedoch ein Lkw Mercedes. Beim Versuch zwischen Bus und Lkw durchzufahren beschädigte er Bus und Lkw. Der Pkw Skoda wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (JW)

