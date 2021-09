Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Cannabispflanzen beschlagnahmt

Greiz (ots)

Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme und der dabei erforderlichen Sicherstellung von Diebesgut hielten sich am gestrigen Montag (06.09.2021), gegen 11:40 Uhr, Polizeibeamte in einer Wohnung in der Oberen Waltersdorfer Straße auf. Hier fanden sie durch Zufall insgesamt neun Hanfpflanzen, Hanfsamen sowie verschiedenes Zubehör für den Konsum selbiger Betäubungsmittel. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (OK)

