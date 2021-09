Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw beschädigt

Berga/Elster (ots)

In der Zeit vom 20.08. bis zum 06.09.2021 beschädigten bislang unbekannte Täter einen Reifen eines Pkw VW, der im Birkenweg geparkt war. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK)

