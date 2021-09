Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Keller eingebrochen - Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Die Ermittlungen zum Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gagarinstraße hat die Geraer Polizei eingeleitet. Derzeit noch unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Sonntag (05.09.2021), ca. 20:00 Uhr bis Montag (06.09.2021), ca. 19:00 Uhr, vier Kellerabteile auf und entwendeten hieraus mehrere Werkzeuge. Die Polizei sicherte an dem Tatort Spuren und sucht im Zuge der Ermittlungen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten sich an die Geraer Polizei zu wenden. Tel.: 0365-8290 (PS)

