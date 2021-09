Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Fallrohren

Gera (ots)

Unbekannte entfernten im Zeitraum von Freitag (03.09.2021) bis Montag (06.09.2021) Teile eines Kupferfallrohres von einem Gebäude in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße und entwendeten diese. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen hierzu eingeleitet und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten sich an die Polizei in Gera zu wenden. Tel.: 0365-8290 (PS)

