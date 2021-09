Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kradfahrer verletzte sich bei Sturz

Greiz (ots)

Hohenölsen: Beim Befahren der Kreisstraße zwischen Hohenölsen und Loitsch musste am Sonntag, den 05.09.2021, gegen 17:15 Uhr, der 28-jährige Fahrer eines Krades Aprilia einem Reh ausweichen. Durch das Fahrmanöver stürzte er und verletzte sich dabei. Am Motorrad entstand Sachschaden. (OK)

