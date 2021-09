Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike entwendet

Gera (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 04.09. -05.09.2021 wurde Am Waldessaum am Klinikum ein am Vorderrad angeschlossenes E-Bike entwendet. Durch unbekannte Täter wurde das E-Bike am Vorderrad gelöst und entwendet. Das angeschlossene Vorderrad blieb zurück. Es handelte sich um ein E-Bike der Marke Kalkhoff in der Farbe Weiß. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

