Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Getuntes Zweirad führt zur Strafanzeige

Altenburg (ots)

Samstagvormittag stellten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land um 11:00 Uhr während einer Verkehrskontrolle zweier Simson´s fest, dass die Fahrzeuge nicht denen des Herstellers entsprachen.

Als beide Kleinkrafträder in der Thümmelstraße in Altenburg näher betrachtet wurden, stellte sich heraus, dass unter anderem der Hubraum der Zylinder vergrößert wurde. Dies führte dazu, dass die vorhandene Fahrerlaubnis der Klasse AM nicht mehr ausreicht um das Fahrzeug zu führen. Beide Fahrzeugführer veranlassten den Abtransport und müssen sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

