Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung

Meuselwitz (ots)

Am Freitag ereignete sich eine Körperverletzung als um 20:15 Uhr ein 20 jähriger Mann im Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Park in Meuselwitz auf einen Jugendlichen nach einer verbalen Streitigkeit einschlug in dessen Folge dieser Jugendliche leicht verletzt wurde. Der Täter konnte ermittelt werden und muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell