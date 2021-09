Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Alkohol- und Drogenfahrten am Wochenende im Bereich Greiz

Greiz/Zeulenroda (ots)

Am 03.09.2021 wurde um 19:15 Uhr in der Waldsiedlung in Reudnitz ein PKW VW kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 0,9 Promille. Eine weitere Verkehrskontrolle am 03.09.2021 um 20:03 Uhr wurde in der Thomasstraße in Greiz bei einem Audi-Fahrer durchgeführt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 0,96 Promille. Außerdem lag ein positiver Drogentest vor. Am 03.09.2021 um 21:20 Uhr wurde im Stadtbachring in Zeulenroda-Triebes ein manipuliertes versicherungs- und führerscheinpflichtiges E-Bike einer Kontrolle unterzogen. Der 19-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, stand dafür aber unter Betäubungsmitteleinfluss. In der Tannendorfstraße in Greiz wurde am 03.09.2021 um 21:43 Uhr ein PKW Suzuki einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 54-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 0,64 Promille. Am 04.09.2021 um 21:30 Uhr erfolgte eine Verkehrskontrolle in der Lindenstraße in Greiz. Der 19-jährige Audi-Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei einer Verkehrskontrolle am 04.09.2021 um 23:05 Uhr in der E.-Thälmann-Allee in Zeulenroda wurde ein Mercedes-Fahrer angehalten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 0,86 Promille. Am 05.09.2021 um 02:20 Uhr konnte in Braunsdorf ein 31-jähriger Skoda-Fahrer festgestellt werden. Bei ihm ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 0,58 Promille. Bei allen vorgenannten Feststellungen erfolgte die Einleitung des entsprechenden Verfahrens und die Untersagung der Weiterfahrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell