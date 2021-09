Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Straßenverkehr

Gera (ots)

Am Sonntag um 02:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Gera einen 21 jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Audi in der Friedrich-Engels-Straße in Gera. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,15 Promille. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein des 21 Jährigen eingezogen.

