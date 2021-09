Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnen angezündet

Gera (ots)

In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 00:45 Uhr brannten im Bereich Gera-Bieblach insgesamt neun Mülltonnen an unterschiedlichen Brandorten. In einem Fall griff das Feuer auf einen angrenzenden Baum über, welcher hierdurch beschädigt wurde. Die Feuerwehr Gera konnte alle Brände zügig löschen. Die Polizei Gera nahm die Ermittlungen zum Geschehen auf und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Gera unter 0365-8290 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell