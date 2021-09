Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Vereinsheim eingebrochen - Zeugenaufruf!

Gera (ots)

Ein Vereinsheim in der Straße Am Ferberturm war in der Nacht von Mittwoch (01.09.2021) zu Donnerstag (02.09.2021) Ziel derzeit noch unbekannter Einbrecher. Der oder die unbekannten entwendeten aus dem Objekt Bargeld sowie alkoholische Getränke und verursachten erheblichen Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen und sucht im Rahmen dieser Zeugen. Sie werden gebeten sich, unter der Rufnummer Tel: 0365-8290, an die Polizei in Gera zu wenden. (PS)

