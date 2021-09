Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in eine Arztpraxis

Gera (ots)

Die Räume einer Arztpraxis in der Leuchtenburgstraße waren im Zeitraum von Mittwoch (01.09.2021), ca. 13:00 Uhr, bis Donnerstag (02.09.2021), ca. 07:00 Uhr das Ziel derzeit noch unbekannter Einbrecher. Sie versuchten mit einem Werkzeug die Eingangstür zur Praxis zu öffnen, was jedoch misslang. Der oder die Unbekannten richteten hierdurch Sachschaden an. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten, besonders schweren Falls Diebstahls. Zeugen werden gebeten sich, unter der Rufnummer Tel: 0365-8290, an die Geraer Polizei zu wenden. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell