Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Autofahrer Aufgepasst - Die Schule geht wieder los

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Gera/Greiz/Altenburger Land: Es ist wieder soweit - das neue Schuljahr 2021/2022 beginnt bald und in etwa 2200 Erstklässler im Bereich der LPI Gera machen sich zum ersten Mal auf ihren Schulweg.

Um unseren Schulkindern, ob groß oder klein, auch im neuen Schuljahr einen sicheren Schulweg gestalten zu können, führt die Landespolizeiinspektion Gera in dieser Zeit erneut verstärkt öffentlichkeitswirksame Kontrollen mit Geschwindigkeitsüberwachungen an Schulen durch. Insbesondere werden vor allem die Fußgängerüberwege sowie Haltestellen von Schulbussen im Bereich unserer Grundschulen ins Visier genommen. Dabei sind wir nicht nur am eigentlich Ersten Schultag für Ihre Kinder in den Bereichen Gera, Greiz und Altenburger Land, unterwegs, sondern selbstverständlich auch an den Tagen danach.

Gleichzeitig ist es der LPI Gera ein Bedürfnis, alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Eltern und ihre schulpflichtigen Kinder, bezüglich des Schuljahresbeginns und der damit verbundenen Gefahren auf dem Schulweg, zu sensibilisieren.

Wir bitten alle Fahrzeugführer, besonders auf unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer zu achten und Rücksicht zu nehmen. Hierzu gehört nicht nur das Einhalten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, sondern auch die Beachtung von Park- und Halteverboten - vor allem im Bereich der Schulen und an Fußgängerüberwegen. Für die Eltern ist es zudem ratsam mit ihren Schulanfängern den Schulweg vorher abzulaufen und ihre Kinder auf bestimmte Gefahrenstellen hinzuweisen.

Nur durch gegenseitige Rücksicht leistet jeder einzelne einen großen Beitrag zu einem sicheren Schulweg unserer Kinder. Gehen Sie mit guten Beispiel voran und seinen Sie Vorbild für andere.

Jedes Kind braucht einen sicheren Schulweg. Vielen Dank für Ihr Verständnis. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell