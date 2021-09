Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug aufgebockt und Reifen gestohlen

Altenburg (ots)

Wintersdorf: Sicherlich nicht zu Scherzen auferlegt war der 35-jährige Besitzer eines VW-Transporters, als er am gestrigen Morgen zu seinem in der Zirndorfer Straße in Wintersdorf abgestellten Fahrzeug kam. Denn war er sah, war sein komplett auf Steinen aufgebocktes Fahrzeug - natürlich ohne Reifen. Demzufolge machten sich unbekannte Täter in der Zeit vom Dienstag (31.08.2021) zum Mittwoch (01.09.2021) an dem Fahrzeug zu schaffen und stahlen alle vier Kompletträder. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht hierbei nach Zeugen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell