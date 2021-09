Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Elektrofahrrad vom Hinterhof gestohlen

Gera (ots)

Ronneburg: Ein in einem Tordurchgang abgestelltes E-Bike zählt nunmehr zum Beutegut eines bislang unbekannten Diebes. Dieser gelangte in der Zeit vom 31.08.2021 - 01.09.2021 auf den Hinterhof des Mehrfamilienhauses in der August-Bebel-Straße und entwendete das dort abgeschlossene Elektrofahrrad des 44-jährigen Besitzers. Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. dem Täter oder gar dem Verbleib des Fahrrades der Marke Prophete geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Polizei in Gera zu melden. (RK)

