Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fensterbänke aus Kupfer gestohlen

Gera (ots)

Dreiste Diebe hielten sich in der Zeit vom 28.08.2021 zum 30.08.2021 auf dem Gelände des Geraer Klinikums auf, so dass die Geraer Polizei am gestrigen Mittwoch (01.09.2021) die Ermittlungen aufgenommen hat. Demnach stahlen die Täter von zwei Häusern des Klinikums insgesamt 7 Fensterbänke aus Kupfer und entkamen unerkannt. Bei zwei weiteren Fensterbänken verursachten sie zudem Sachschaden.

Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

