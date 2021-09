Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike aus Keller gestohlen

Gera (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb trieb in der Heeresbergstraße in Gera sein Unwesen. In der Zeit vom 31.08.2021 zum 01.09.2021 verschaffte er sich unberechtigt Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses und stahl von dort das abgestellte E-Bike einer 34-jährigen Anwohnerin. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Dieb geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

