Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand im Betriebsgelände

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 26.08.2021, gegen 21:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da es in Sommeritz in einem Betriebsgelände zum Brand gekommen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem Nebengebäude des Betriebes zwei Blechcontainer, welche mit Abfallprodukten aus Zinkmetall gefüllt waren, brannten. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Eine Person wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell