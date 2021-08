Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslang - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Den versuchten Einbruch in sein Blumengeschäft in der Rudolstädter Straße meldete am gestrigen Tag (26.08.2021) der 56-jährige Inhaber der Geraer Polizei. In der Zeit vom 13.08.2021 - 26.08.2021 versuchten Unbekannte gewaltsam in das Geschäft einzudringen, scheiterten allerdings bei ihrem Vorhaben. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht hierbei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell