Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall beim Abbiegen

Gera (ots)

Gestern Nachmittag (26.08.2021), gegen 16:20 Uhr kam es an der Kreuzung Theaterstraße / J.-Curie-Straße im Zuge eines Linksabbieger-Vorganges zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Ford (Fahrerin 19) und einem Pkw Opel (Fahrerin 33). Die 33-jährige Opelfahrerin wurde hierbei leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich zum Teil gesperrt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell