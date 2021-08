Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kraftstromkabel gestohlen

Gera (ots)

Drei Kraftstromkabel mit einer Gesamtlänge von ca. 60 Metern sowie ein Steuerkabel mit einer Länge von 25 Metern zählen nunmehr zum Beutegut unbekannter Diebe. Diese betraten in der Zeit vom Mittwoch zum gestrigen Donnerstag (26.08.2021) eine Baustelle in der Kaimberger Straße in Gera, um ihr Diebstahlsvorhaben in die Tat umzusetzen. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0)ermittelt zum Tatgeschehen und sucht hierbei nach Zeugen. (KR)

