Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Restaurant-Terrasse

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Gleich zwei Mal wurde ein Restaurant auf dem Seckendorffplatz bestohlen, so dass die Altenburger Polizei nunmehr die Ermittlungen aufgenommen hat. Demnach stahlen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 22.08.2021 - 25.08.2021 von der Terrasse des Restaurants zwei Tischgarnituren mit jeweils 5 Stühlen, wobei diese mit einer Kette gesichert waren.

Des Weiteren hielten sich unbekannte Täter am gestrigen Tag (25.08.2021) in der Zeit von 21:30 Uhr bis 21:50 Uhr im Bereich des Restaurants auf und stahlen in einem günstigen Augenblick eine abgestellte Kehrmaschine. Kurze Zeit später bemerkte der Restaurantbetreiber in unmittelbarer Nähe des Lokales einen Jugendlichen mit eben dieser Kehrmaschine. Auf Ansprache ließ dieser das Beutegut fallen und rannte davon.

Beschreibung des Jugendlichen: männlich, ca. 16 Jahre, ca. 170 cm groß, schlanke Gestalt, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und grauer Jogginghose.

Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Ob beide Taten von denselben Tätern verübt worden sind, ist Gegenstand dieser Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, sich sachdienliche Hinweise geben können. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell