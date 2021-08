Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Täter nach versuchtem Einbruch gestellt

Greiz (ots)

Am gestrigen Mittwoch (25.08.2021), gegen 17:30 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei, dass zwei Personen gerade versucht haben in einen Pkw, welcher in der Untergrochlitzer Straße abgestellt war, einzudringen. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtigte im Alter von 18 und 21 Jahren gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung der beiden konnten bei einem Täter Gegenstände aufgefunden werden, welche einem anderen Einbruch zuordenbar sind.

Gegen beide Tatverdächtige wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurden die vorläufigen Festnahmen am heutigen Tag aufgehoben. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern weiter an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell