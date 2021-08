Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen in Wiesestraße

Gera (ots)

Polizeibeamte kamen gestern Abend (25.08.2021) in der Wiesestraße zum Einsatz, da von dort der Einbruch in eine Wohnung gemeldet wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter am gestrigen Tag (25.08.2021), in der Zeit von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr Zugang zu einer Wohngemeinschaft von fünf Mietern und stahlen daraus u.a. Bargeld und mehrere Haarschneider. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

