Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Campusmauer beschmiert - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Unbekannte beschmierten in der Zeit vom 24.08.2021 - 25.08.2021 die Mauer eines Schulcampus in der Burgstraße mit schwarzer Farbe. Hierbei hinterließen sie auf einer Fläche von ca. 20 x 2 Meter diverse gegen die Polizei gerichtete Schriftzüge und verursachten so Sachschaden. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

