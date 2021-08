Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressiver Ladendieb

Gera (ots)

Einen 31-jährigen Mann bemerkten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Zeulsdorfer Straße in Gera, wie er gestern Vormittag (25.08.2021), als er gegen 09:45 Uhr diverse Lebensmittel stehlen wollte. In der Folge sprachen sie den Herrn auf die Tat an, was ihn daraufhin zur Flucht veranlasste. Er kam jedoch nicht weit. Als er gestellt werden konnte, widersetzte sich der 31-jährige allerdings vehement, indem er um sich schlug und einen Mitarbeiter des Supermarktes ins Bein biss. Durch hinzugerufene Polizeibeamte wurde der mit über 2,3 Promille alkoholisierte und weiterhin aggressive Dieb zunächst vorläufig festgenommen. Für den verletzten Mitarbeiter musste ein Rettungswagen angefordert werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige wieder entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitete. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell