Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung

Altenburg (ots)

Dobitschen: Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung in Dobitschen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wie gestern (24.08.2021) bekannt wurde, beschädigten unbekannte Täter offensichtlich am 22.08.2021, gegen 04:30 Uhr in der Bahnhofstraße den Lampenschirm einer Straßenlaterne. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Sachbeschädigern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.(RK )

