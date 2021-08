Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkoholeinfluss einen Pkw geführt

Altenburg (ots)

Am 24.06.2021, gegen 11:08 Uhr wurde in der Straße Am kleinen Teich der Fahrer eines Pkw Nissan kontrolliert. Dabei ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen einen Wert von über 1,3 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

