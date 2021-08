Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugscheibe eingeschlage

Altenburg (ots)

Schmölln/Grossstechau: In der Zeit vom 23.08.2021 zum 24.08.2021 hielten sich unbekannte Täter Am Schulberg auf, so dass die Altenburger Polizei in der Folge die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung aufgenommen hat. Demnach schlugen die Täter die Beifahrerscheibe eines dort abgestellten Pkw Audi ein, so dass diese zerstört wurde. Aus dem Auto selbst wurde nichts gestohlen. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. (KR)

