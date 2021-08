Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garage

Gera (ots)

Den Einbruch in seine Garage in der Laasender Straße meldete am gestrigen Tag (24.08.2021) der 51-jährigen Eigentümer. Wie im Zuge der Ermittlungen bekannt wurde, brachen Unbekannte in der Zeit vom 23.08.2021 zum 24.08.2021 in die Garage ein. In der Folge durchwühlten sie den in der Garage stehenden Pkw und stahlen aus diesem ein Portemonnaie samt privater Dokumente. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

