Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sattel und Fahrradkette abgebaut

Altenburg (ots)

Gößnitz: Ein am Gößnitzer Bahnhof abgestelltes Fahrrad geriet ins Visier eines bislang unbekannten Diebes. Dieser demontierte am Montag (23.08.2021), in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr von dem Rad sowohl den Sattel als auch dessen Fahrradkette und entfernte sich unerkannt. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Dieb geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

