Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Gera (ots)

L1081/L1362: Gestern Abend (23.08.2021), kurz nach 21:00 Uhr kam es auf der L1081, speziell am Abzweig zur L1362/Altenburg zum Zusammenstoß eines Pkw Opel (Fahrer 21) und eines Chevrolet (Fahrerin 55). Beide Fahrzeugführer wurden hierbei verletzt und in der Folge medizinisch versorgt. Die zwei am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren ebenfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell