Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 26-Jährigen

Gera (ots)

Mehrere Streifenwagen rückten gestern Nachmittag (23.08.2021), gegen 15:15 Uhr in die Nürnberger Straße aus, da von der Straßenbahnhaltestelle "Laune" eine randalierende Person gemeldet wurde. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte sich der Randalierer bereits entfernt. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte er einen Papierkorb und pöbelte in der Folge mehrere Passanten an. Dabei soll er ein Messer bei sich geführt haben. Verletzt wurde zum Glück niemand. Trotz Fahndung konnte der Täter zunächst nicht gestellt werden. Kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei und gab den Aufenthaltsort des Flüchtigen bekannt. Der 26-jährige Randalierer konnte somit an der Straßenbahnhaltestelle "Laune" angetroffen, eindeutig identifiziert und folglich gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. (RK)

