Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wahlplakate beschädigt

Altenburg (ots)

Altenburg / Rositz: Die Ermittlungen zu insgesamt drei beschädigten Wahlplakaten hat seit dem vergangenen Wochenende die Altenburger Polizei aufgenommen. Demnach beschädigten unbekannte zwei Wahlplakate in der Altenburger Kanalstraße, sowie ein Plakat in der Altenburger Straße in Rositz. Ob beide Taten von denselben Tätern verübt wurden, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Beide Sachbeschädigungen wurden am 21.08.2021 bzw. am 22.08.2021 der Altenburger Polizei mitgeteilt. Diese leitete daraufhin di Ermittlungen ein und nimmt Zeugenhinweise zu den bislang unbekannten Tätern unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell