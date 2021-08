Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 20.06.2021, gegen 20:30 Uhr wurde in Oberzetzscha der Fahrer eines Pkw Renault kontrolliert. Dabei verlief ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 44-Jährigen positiv. Zudem ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 0,49 Promille.

Altenburg: Am 21.06.2021, gegen 23:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der J.-S. Bach-Straße einen Fahrradfahrer. Dabei zeigte ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 33-Jährigen ein positives Ergebnis an. Des Weiteren ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,62 Promille.

Für beide Fahrzeugführer war die Weiterfahrt beendet. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell