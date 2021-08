Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallbeteiligter verließ unerlaubt den Unfallort

Greiz (ots)

Erbengrün: Am 20.08.2021, gegen 09:15 Uhr, befuhr eine 43-jährige VW Fahrerin die Ortslage Erbengrün. Ihr entgegen kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Beide Fahrzeuge stießen mit den linken Seitenspiegeln zusammen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Naitschau fort, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Hinweise zu ihm oder seinem Kfz, bei dem es sich um einen silberfarbenen Pkw, evtl. VW Golf, handeln soll, werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

